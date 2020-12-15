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Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı

Beşiktaş altyapıdan yetişen genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'la olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

Güncellenme: 13:51, 15/12/2020
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11'e adını yazdıran Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan'ın 2023'te bitecek kontratını 2025'e uzattı. Siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz'ın yıllık ücretinde de artışa gidildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.

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Yayınlanma Tarihi:13:49,