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Batuhan Kör: Hiç hayal etmemiştim

Göztepe karşısında attığı dört golle Bursaspor'un tur atlamasında büyük pay sahibi olan 19 yaşındaki Batuhan Kör, maç sonrası yaptığı açıklamada "Bugün 4 gol atacağımı hiç hayal etmemiştim" dedi.

Güncellenme: 23:41, 15/12/2020
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Batuhan Kör: Hiç hayal etmemiştim

Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Bursaspor, İzmir’de Göztepe’yi uzatmalara giden karşılaşmada 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdırırken, takımına 4 golle turu getiren 19 yaşındaki Batuhan Kör performansıyla yıldızlaştı. Mücadele sonrası DHA’ya konuşan genç futbolcu, “Bugün 4 gol atacağımı hiç hayal etmemiştim” dedi.

Bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen Batuhan, “Öncelikle kendi performansımdan ziyade, takım olarak mücadelemiz çok iyiydi. Takım olarak elimizden geleni yaptık. Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Bursaspor’un hedefi her zaman kazanmaktır. Bu hedefe de ulaştığımız için çok mutluyum” diye konuştu.

Bursaspor’un genç yıldızı ayrıca, 5-4 galip geldikleri maçta 4 gole imza atacağını hayal bile etmediğini söyledi.

Batuhan son olarak, hedefinin milli takımda oynamak olduğunu belirterek, “Öncelikle Bursaspor formasıyla bu kulübe her şeyimi vermek istiyorum. Daha sonra da milli takımda oynamak ve Avrupa’da kulübümü temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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