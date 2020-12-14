UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 turu kurasının ardından UEFA Avrupa Ligi’nde de Son 32 turu kuraları çekildi.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan ve Şampiyonlar Ligi’nde 3. sırada kalıp bu turnuvaya gelen takımların adını Son 16’ya yazdırmak için mücadele edeceği maçlar 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak.

İşte UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri:

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Kızılyıldız-Milan

Antwerp-Rangers

Slavia Prag-Leicester City

Salzburg-Villarreal

Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagreb

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lille-Ajax

Olympiakos-PSV

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