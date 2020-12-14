UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 turu kurasının ardından UEFA Avrupa Ligi’nde de Son 32 turu kuraları çekildi.
Gruplarında ilk 2 sırayı alan ve Şampiyonlar Ligi’nde 3. sırada kalıp bu turnuvaya gelen takımların adını Son 16’ya yazdırmak için mücadele edeceği maçlar 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak.
İşte UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri:
- Wolfsberger-Tottenham
- Dinamo Kiev-Club Brugge
- Real Sociedad-Manchester United
- Benfica-Arsenal
- Kızılyıldız-Milan
- Antwerp-Rangers
- Slavia Prag-Leicester City
- Salzburg-Villarreal
- Braga-Roma
- Krasnodar-Dinamo Zagreb
- Young Boys-Bayer Leverkusen
- Molde-Hoffenheim
- Granada-Napoli
- Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk
- Lille-Ajax
- Olympiakos-PSV
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