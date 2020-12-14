Tolga Ciğerci’nin sağ üst arka adalesinde yırtık tespit edildi 

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Kemal Ademi takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü.

TOLGA CİĞERCİ 2 HAFTA SONRA YİNE SAKATLANDI

Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta’nın ise tedavilerine devam edildi. Sarı-lacivertli ekipte, Tolga Ciğerci’nin sağ üst arka adaledesinde 2’nci derece yırtık tespit edildirken, oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi. 1 Aralık’ta takımla çalışmalara başlayan oyuncu yaklaşık 13 gün sonra yeniden sakatlandı.

Sarı-lacivertleler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.