SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

TOFAŞ-Dijon maçına corona engeli

TOFAŞ'ın 16 Aralık Çarşamba günü JDA Dijon ile Fransa'da oynaması gereken FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşması, temsilcimizde tespit edilen corona virüsü vakaları nedeniyle 12 Ocak 2021'e ertelendi.

Güncellenme: 15:55, 14/12/2020
Haberler Basketbol
TOFAŞ-Dijon maçına corona engeli

TOFAŞ’ın 2020-2021 FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4’üncü haftasında Fransa’da oynayacağı karşılaşma öncesinde; A takım sporcuları, teknik ekip ve kulüp personeli, dün rutin Kovid-19 PCR tarama testinden geçti.

Testler sonucunda TOFAŞ’ta tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle 16 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynanması planlanan JDA Dijon maçı, Şampiyonlar Ligi’nin Basketbola Dönüş Protokolleri gereği ertelendi. Karşılaşmanın yeni tarihi organizasyon tarafından 12 Ocak 2021 olarak açıklandı.

JDA Dijon tofaş