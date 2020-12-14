Sivas’ta galip yok… Hasret yedi maça çıktı

Süper Lig’in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor böylece ligde oynadığı son yedi maçtan da üç puan alamadan ayrılmış oldu.
Ligde son olarak 5. haftada Kayserispor’u deplasmanda mağlup eden Sivasspor, daha sonra oynadığı yedi maçta üç mağlubiyet, dört beraberlik alabildi.
Demir Grup Sivasspor’da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay’dan sonra takımın başında 3 maça çıkan yardımcı antrenör Bülent Albayrak’ın da testi pozitif çıkarken, Antalyaspor maçında teknik sorumlu olarak Kenan Oktay takımın başında sahaya çıktı.
Bu beraberlikle Sivasspor’un puanı 11, Antalyaspor’un puanı ise 14 oldu.
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Barış (Dk. 65 Camara), Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur, Fajr, Claudemir (Dk. 75 Kone), Hakan, Gradel, Yatabare (Dk. 81 Felix), Kayode
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudryashov, Sam (Dk. 65 Orgill), Fredy, Nuri, Amilton (Dk. 65 Gökdeniz), Podolski (Dk. 87 Eren), Jahovic
SARI KART: Gradel (Demir Grup Sivasspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
Sivasspor 0-0 Antalyaspor
- 5′ Sol kanatta topla buluşan Amilton’un ceza sahasına yaptığı ortada Fredy'in vuruşu farklı şekilde auta gitti.
- 13′ Ceza sahası içerisinde Gradel pasını Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunu şutunda top Boffin’in ellerinde kaldı.
- 18′ Rabin Yalçın uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top kalenin üzerinden auta çıktı.
- 23′ Ceza sahası içerisinde Appindangoye, Amilton’a faul yaptı. Hakem Özkahya önce penaltı kararı verdi, ardından VAR’dan gelene uyarıyla pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.
- 33′ Claudemir’in pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Kayode’nin yerden vuruşunda top uzak direk dibinden az farka auta gitti.
- 35′ Soldan Gradel ortaladı, ceza alanı dışından gelişine Fajr vurdu, Amilton’dan seken top kornere çıktı. Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda Hakan’ın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.
- 40′ Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Gradel rakiplerini geçip topu kaleye göndermek istedi. Boffin topa hakim oldu.
- 43′ Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Fajr dokundu, Uğur sert vurdu, az farkla top üstten auta gitti.
- 55′ Sağdan kazanılan serbest vuruşu Fredy pas olarak kullandı. Sam’in ceza alanı dışından şutu auta gitti.
- 62′ Nuri’nin ara pasında sol çaprazdan Podolski ceza alanına girdi, yerden sert şutunu kaleci Samassa güçlükle ayaklarıyla topu kontrol etti.
- 75′ Sol çaprazdan Orgill ceza alanına girdi, vuruşunu Samassa kornere çeldi. Nuri’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa bir kez daha Orgill vurdu, Samassa yine topu kornere çelmeyi başardı.
- 90′ Jahovic’in sol çaprazdan şutunda kaleci Samassa 90’a giden topu kornere çeldi.