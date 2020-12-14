Sivas’ta galip yok… Hasret yedi maça çıktı

Süper Lig’in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor böylece ligde oynadığı son yedi maçtan da üç puan alamadan ayrılmış oldu.

Ligde son olarak 5. haftada Kayserispor’u deplasmanda mağlup eden Sivasspor, daha sonra oynadığı yedi maçta üç mağlubiyet, dört beraberlik alabildi.

Demir Grup Sivasspor’da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay’dan sonra takımın başında 3 maça çıkan yardımcı antrenör Bülent Albayrak’ın da testi pozitif çıkarken, Antalyaspor maçında teknik sorumlu olarak Kenan Oktay takımın başında sahaya çıktı.

Bu beraberlikle Sivasspor’un puanı 11, Antalyaspor’un puanı ise 14 oldu.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Barış (Dk. 65 Camara), Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur, Fajr, Claudemir (Dk. 75 Kone), Hakan, Gradel, Yatabare (Dk. 81 Felix), Kayode

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudryashov, Sam (Dk. 65 Orgill), Fredy, Nuri, Amilton (Dk. 65 Gökdeniz), Podolski (Dk. 87 Eren), Jahovic

SARI KART: Gradel (Demir Grup Sivasspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Sivasspor 0-0 Antalyaspor