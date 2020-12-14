Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi! Dev eşleşmeler…

İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi, TSİ 14.00’te Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleriyle başladı.

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

Borussia Mönchengladbach – Manchester City

Lazio – Bayern Münih

Chelsea – Atletico Madrid

RB Leipzig – Liverpool

Porto-Juventus

Barcelona – PSG

Atalanta – Real Madrid

Sevilla – Dortmund

Avrupa Ligi’ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gruplarını birinci bitiren takımlar ile gruplarını ikinci bitiren takımlar eşleşti. Aynı ülkenin takımlarının birbirine rakip olamayacağı turda grup birincileri ilk maçlarını deplasmanda oynayacaklar.

Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği son 16 turunda torbalar şu şekildeydi:

Seri başı takımlar: Bayern Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa)

Seri başı olmayanlar: Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta, Lazio (İtalya)

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU KURA ÇEKİMİ

Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 takım ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seri başı olacağı son 32 turu kurasının torbaları şöyle:

Seri başı takımlar: Milan, Napoli, Roma (İtalya), Ajax, PSV (Hollanda), Arsenal, Leicester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Hoffenheim, Bayer Leverkusen (Almanya), Rangers (İskoçya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Villarreal (İspanya)

Seri başı olmayanlar: Antwerp (Belçika), Benfica, Braga (Portekiz), Kızılyıldız (Sırbistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Granada, Real Sociedad (İspanya), Krasnodar (Rusya), Lille (Fransa), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Molde (Norveç), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg, Wolfsberg (Avusturya), Slavia Prag (Çekya), Young Boys (İsviçre)

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.