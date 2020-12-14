Paris Saint Germain’de yine aynı kâbus: Eyvah Neymar!

Fransa Ligue 1’de geçtiğimiz gece Lyon’u ağırlayan Paris Saint Germain, bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi ve 1-0 mağlup oldu. Ligde oynadığı ilk 14 maçın 4’ünü kaybeden PSG, 13. sırada bitirdiği 2009-10 sezonudan bu yana ilk kez bu istatistiği yakaladı.

Ancak, 13 yıl sonra evinde Lyon’a yenilen Paris ekibini bekleyen daha büyük bir sorun var: Neymar.

Lyon maçının 90+6. dakikasında Thiago Mendes’in sert faulü sonrasında acı içinde yerde kalan 28 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarıyla sedye ile sahadan çıkartıldı. Mendes’in kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında tüm gözler Neymar’ın son durumuna çevrilirken, PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel maç sonunda açıklama yaptı.

Alman hoca, “Şimdilik bir haber yok. Doktorlarla birlikte ve yarın yapılacak testleri beklemeliyiz” ifadelerini kullandı. Ancak Fransız medyasında yer alan haberlerde, yıldız oyuncunun durumunun iyi olmadığı ve ayak bileğinde kırık olabileceği iddia edildi.

Son haftalarda yükselen form grafiği ile takımını sırtlayan Brezilyalı futbolcu, son dört maçında 7 gol attı ve PSG’nin Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalmasında büyük rol oynadı.

Paris Saint Germain ligde, lider Lille ve Lyon’un arkasında üçüncü sırada yer alıyor.

SAKATLIKLA İMTİHANI

Yıldız futbolcu kariyeri boyunca daha önce de çok ciddi sakatlıklar geçirdi. Paris’teki ilk iki sezonunda iki ayı tarak kemiği sakatlığı yaşadı ve uzun süre (Şubat 2018’de 3 ay ve 16 maç-Ocak 2019’da 3 ay ve 18 maç) sahalardan uzak kaldı. Barcelona’nın eski yıldızı, Haziran 2019’da oynadığı Milli Takım maçında sağ ayak bileğindeki bağlardan sakatlandı ve iki buçuk ay forma giyemedi.

2017’de 222 milyon Euro’ya Paris Saint Germain’e transfer olan Neymar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle aradan geçen zamanda PSG formasıyla sadece 59 kez Ligue 1’de mücadele edebildi.

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