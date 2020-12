Otto Bariç corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

1997-98 yıllarında Fenerbahçe’de de görev alan efsane Hırvat teknik adam Otto Bariç 87 yaşında hayatını kaybetti.

Covid-19’a yakalanan ve 10 gün önce durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırılarak oksijen takviyesi uygulanan Otto Bariç’in yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Sarı lacivertlilerin başında 36 maça çıkan ve Türkiye’de unutulmaz izler bırakan dönemin ünlü teknik adamı kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri Rapid Wien ve Casino Salzburg takımlarında imza attı.

Bariç, Rapid Wien’le Rapid Wien’le 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası finali, Salzburg’la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarıları elde etmişti.

Futbolculuğu döneminde Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine ise 1964 yılında başlamıştı.

Aged 88, Otto Barić has passed away today in Zagreb. He was one of the most successful Croatian coaches, and #Croatia head coach (2002 – 2004). Croatian Football Federation expresses deepest condolences to his family: may he rest in peace.

