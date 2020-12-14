Ne yaptın Sow… İki dakika içinde iki kez imkansızı başardı

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Ankara’da oynanan karşılaşmada Ankaraspor ile Ümraniyespor, yenişemedi. Golsüz berabere sona eren karşılaşmada Ümraniyespor’un tecrübeli golcüsü Moussa Sow, iki dakika arayla kaçırdığı iki inanılmaz golle maça damga vurdu.

Attığı şık röveşata golleri ile tanınan, kariyerinde çıktığı 467 resmi maçta 164 gole imza atan Senegalli golcü, Ankaraspor maçında iki kez boş kaleye topu yuvarlayamadı. İlk olarak 33. dakikada Ercan’ın taşıdığı top sonrası, ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte bomboş durumda topla buluşan Sow’un vuruşu, kaleye paralel gitti.

İKİ DAKİKA SONRA YİNE KAÇIRDI

Kaçırdığı bu yüzde yüzlük gol pozisyonundan iki dakika geçtikten sonra bir kez daha benzer bir pozisyon bulan 34 yaşındaki forvet oyuncusu, bu kez Akabueze’nin pasında yine arka direkte kendisini unutturdu. Sow, dokunması halinde ağlara gidecek olan, topun dibine inince, 35. dakikada yine boş kaleye vuruşu üstten auta çıktı.

Hakem ikinci pozisyonda ofsayt kararı vermesine rağmen, Sow tecrübesindeki bir golcünün, topu ağlara nasıl bırakamadığına kendisi bile inanamadı. Kaçırdığı iki net gol pozisyonundan sonra oyundan düştüğü gözlenen Sow, 75 dakika oyunda kaldı. Tecrübeli futbolcu, son 15 dakikada yerini Camara’ya bıraktı.

Sow’un bu sezon TFF 1. Lig’de çıktığı 6 maçta 2 golü bulunuyor.

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“SKOR ÜRETME SIKINTIMIZ DEVAM EDİYOR”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, maç sonrası yaptığı açıklamada net fırsatlardan yararlanamadıklarından yakındı.

Recep Uçar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Maçın ilk yarısına bakarsak, oyun özellikle ilk 20 dakika bizim kontrolümüzde olan Moussa Sow ve Bentley ile ürettiğimiz iki pozisyon var. 40. dakikaya kadar da aslında rakibimiz kalemize çok gelmediği, sadece 40 ile 45 arasındaki bölümde onların biraz daha üstün oynadığı bir oyun oldu. Genel olarak sezon başından beri devam eden 3. bölgedeki atakları sonlandıramamamız, skor üretme anlamındaki sıkıntılarımız bugün de devam ediyor.“