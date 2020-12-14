MAÇ SONUCU | Arsenal 0-1 Burnley

İngiltere Premier Lig’in 12. haftasında Arsenal ile Burnley karşı karşıya geldi. Emirates’te oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kaybederek büyük düşününü sürdürdü.

Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 4 puan kazanabilen Arsenal, 58. dakikada Xhaka’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Küme düşme hattındaki rakibi karşısında Aubameyang’ın 73. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Londra ekibi üst üste 3. yenilgisini alırken; galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Arsenal 11 maçta 13 puanda kalırken 15. sırada yer aldı. Londra ekibi, düşme hattının 5 puan üzerinde bulunuyor. Burnley ise 11 maçta 9 puana yükseldi.

1974’ten sonra ilk kez Burnley’e kaybeden Arsenal, 1959-60 sezonundan bu yana ilk kez evinde üst üste 4 mağlubiyet aldı. Londra ekibi o sezon ligi 13. sırada tamamlamıştı.