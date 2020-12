Kevin Durant 552 gün sonra muhteşem döndü

NBA’ın en önemli yıldızlarından biri olan Kevin Durant tam 552 gün sonra Brooklyn Nets ile parkeye döndü… 18 aylık rehabilitasyon ve sıkı çalışma sürecinden sonra dün gece ilk maçına çıkan yıldız isim ‘geliyorum’ dedi.

Aşil tendonunun koptuğu 2019 NBA final serisinin 5. maçından beri sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu Kevin Durant yeni takımı ile Washington Wizards karşısına çıktı.

Basketbol severlerin merakla beklediği dönüşü gerçekleştiren Kevin Durant, Wizards’a karşı etkileyici bir performans ortaya koydu.

Kariyerinde 4 kez sayı kralı olan, bir kez normal sezonun, 2 kez de final serisinin en değerli oyuncusu seçilen 32 yaşındaki Durant, Nets formasıyla çıktığı ilk maçta 24 dakikada 15 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist üretti.

Aldığı kısa süreye rağmen müthiş bir oyun ortaya çıkaran Durant, NBA’e heyecan verici bir dönüş yapmış oldu.

Nets'in bir diğer yıldızı Kyrie Irving ile iyi bir ikili yaratan Durant 2019’un haziran ayında Warriors forması giyerken Toronto Raptors’a karşı oynanan NBA final serisinin 5. maçında aşil tendonunu koparmıştı.

What a half for this duo

Kyrie: 18 PTS, 7-9 FGM KD: 15 PTS, 5-8 FGM pic.twitter.com/nkuwsQRH8g

— NBA TV (@NBATV) December 14, 2020