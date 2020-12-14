Kenan Oktay: İkinci yarı yorgunluklar başladı

Süper Lig'in 12. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da Yardımcı Antrenör Kenan Oktay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kenan Oktay, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Mücadeleyi iki türlü değerlendirmek gerekiyor. Bir ilk yarı bir de ikinci yarı. İlk yarı istediklerimizi yapabildik, pas yapabildik. Rakibin arkasına sarkmak istiyorduk ve sarktık. Zaman zaman da pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yorgunluklar başladı. Pas hataları başladı. Bunun neticesinde çok fazla atakta etkili olamadık. Son bölümde de savunmada pozisyonlar verdik ama mücadele olarak, istek olarak oyuncu arkadaşlarımız üst düzey mücadele gösterdiler. O yüzden onları kutluyorum.”

İLGİLİ HABER Mecnun Otyakmaz: Kimse merak etmesin