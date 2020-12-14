Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu açıkladı: Corona testim pozitif

Galatasaray dün yaptığı açıklamada yapılan rutin testlerde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandığını duyurdu. Kulüp, her ne kadar futbolcunun adını vermese de Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Kerem Aktürkoğlu ise, “Bugün yapılan Covid-19 PCR test sonucum maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavi ve izolasyon sürecim başladı. En kısa zamanda görüşmek üzere” mesajını paylaştı.

Sezon başında 3. Lig ekibi 24Erzincanspor’dan transfer edilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Hatayspor maçında 88. dakikada oyuan girip 2 dakika sonra Süper Lig kariyerindeki ilk golüne imza atmıştı.

Başarılı futbolcu, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası Son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.