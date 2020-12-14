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Galatasaray’da sakatların son durumu

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı. Kupa maçı öncesi sarı-kırmızılı kulüpten, sakatların son durumu hakkında açıklama geldi.

Güncellenme: 19:57, 14/12/2020
Haberler Futbol
Galatasaray’da sakatların son durumu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SAKATLARIN DURUMU

Öte yandan sakatlığı geçen Marcelo Saracchi, kontrollü bir şekilde antrenmanda yer aldı. Ryan Babel ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalışma yaptı. Fatih Öztürk ise diz ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.

Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.

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