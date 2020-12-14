Fenerbahçe’de sistem ‘error’ verdi! Erol Bulut’un kader maçları…

Malatyaspor’a karşı Kadıköy'de 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de sistem 12. maç sonunda ‘Error' (Hata) vermeye başladı.

Yeni sezona Erol Bulut ile 18 transfer yaparak başlayan ve şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olarak gösterilen sarı-lacivertlilerdeki değişim süreci sancılı bir döneme girdi. Bulut'un sisteminde takım oyunundan uzak bir görüntü göze çarparken Fenerbahçe, bireysel yeteneklerle sonuca gitmeye çalışıyor.

Hücumda da organize ataklar gün geçtikçe hızla düşüyor.

İşte Kanarya'daki başlıca temel problemler:

Tempolu ve hızlı oyun yok, oyuncular birbirinden kopuk.

Hızlı ve etkili pas konusunda sıkıntılar devam ediyor.

Orta saha çok rahat geçiliyor, stoperler beklentilerin altında.

Hücumda orta saha merkezi yeterince kullanılamıyor.

Kanatlardan hücum organizasyonları yok, tek seçenek orta.

Özgüven sorunu var, skor olarak geriye düşünce mentalite çöküyor.

Hücumda öne çıkan forvet oyuncusu yok. Cisse tam bir soru işareti.

Mert Hakan ve Ozan Tufan, forvet arkasında oynayamıyor.

Basit top kayıpları devam ediyor. Ligin en fazla top kaybeden takımı.

İkili mücadelelerde oyuncular zayıf, fizik ve kondisyon yeterli değil

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EROL BULUT’UN KRİTİK VİRAJI

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Teknik Direktör Erol Bulut'a duyulan güven azalmaya başladı. Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası Bulut için Gaziantep FK ve Başakşehir maçları kritik bir viraj olacak. Bu iki maçı kazanarak ya bay geçeceği haftaya rahat girecek ya da Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmalar daha da büyüyecek.

PELKAS İSYANLARDA

Fener’in Yunan yıldızı Pelkas, Yeni Malatyaspor karşısında da oyundan çıktı. Böylece üst üste 8 lig maçında boy gösteren Pelkas, 8 maçta da 90 dakikayı tamamlayamadan oyundan alındı. Yunan oyuncu, hem kanatlarda oynamaktan hem de sürekli oyundan çıkarılmaktan rahatsız olduğunu teknik heyete iletti.

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