Erzurumspor’da Başkan Hüseyin Üneş istifa etti

Süper Lig’de mücadele eden Erzurumspor’un geçen hafta evinde Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olduğu maçın ardından değerlendirmede bulunan Başkan Hüseyin Üneş, görevi bırakma kararı aldı. Üneş, istifasını kulübün onursal başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e verdi.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle genel kurula gidemeyecek kulüpte yeni başkanın belirlenmesi için toplantı yapıldı. Hüseyin Üneş’in istifasının ardından toplanan yönetim kurulu, Onursal Başkan Mehmet Sekmen’in de onayıyla 2. Başkan Ömer Düzgün’ü başkan vekilliğine getirdi.

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2019’DA BAŞKAN OLMUŞTU

İstanbul’da yaşayan iş adamı Hüseyin Üneş, 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’da dış ilişkiler sorumlusu olarak göreve başladı. Mavi-beyazlı kulübün Süper Lig’de mücadele ettiği 2018-2019 futbol sezonunda Üneş, 5 Ocak 2019 tarihinde yapılan genel kurulda başkanlığa seçildi. Üneş’in ilk sezonunda Erzurumspor, Süper Lig’den TFF 1’inci Lig’e düştü.

Hüseyin Üneş yönetiminde 2019-2020 sezonuna başlayan mavi-beyazlılar, TFF 1’inci Lig’i Hatayspor’un ardından 2’nci tamamlayarak yeniden Süper Lig’e yükseldi. Teknik direktör Mehmet Özdilek’le 2020-2021 sezonuna başlayan Erzurumspor’da geride kalan 12 haftada işler istendiği gibi gitmedi. Başkan Üneş, ligin ilk 9 haftasında alınan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet üzerine teknik direktör Mehmet Özdilek’le el sıkışarak yolları ayırdı.

Takımın başına geçen yıl Trabzonspor’u çalıştıran Hüseyin Çimşir getirildi. Ancak Erzurumspor, Çimşir yönetiminde oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılınca camiadan Başkan Hüseyin Üneş ve yönetimi için istifa çağrıları yapılmaya başlandı.