Corona virüsü tedavisi gören Yılmaz Vural taburcu oldu

Türk futbolunun önemli figürlerinden biri olan deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural Covid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi…

Uzun bir süredir corona virüsü ile mücadele eden, durumu ağırlaştığı için entübe edilerek günlerce yoğun bakımda kalan 67 yaşındaki Vural sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

“Bana hayat veren baş hekimimize çok teşekkür ederim. Beni tanıyan herkese ettiği dualar için teşekkür ederim. Allah hepinize sağlık versin” diyerek sözlerine başlayan Vural açıklamalarına boğazı düğümlenerek devam etti.

‘YAŞADIĞINIZ HER DAKİKANIN KIYMETİNİ BİLİN’

Çok zor bir süreç atlattığını söyleyerek destek veren herkese teşekkür eden Vural, “Ocak’ta 68 yaşına gireceğim. Hayatta yeni şeyler öğrendim. Bunlardan biri aile oldu. İkincisi bir dakikanın bile önemi oldu. Halüsinasyon bile görürken Allah’a dua ettim. Yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin. Hayatta 1 dakikanın dahi önemli olduğunu öğrendim. Hayatta her 1 dakika önemli, bunun dışında her şey yalan. Allah herkese buralarda mücadele edebilecek kadar ekonomi versin” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ÇAĞLAR ÇUHADAROĞLU: BU SADECE BİR ANI OLARAK KALACAK

Altunizade Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ise Yılmaz Vural’ın sağlık durumu ve yaşanan süreç ile ilgili bilgiler paylaştı. Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Yılmaz hocamız aslında baktığınızda ağırca seyreden Covid olgularını yaşadı. Hafif başladı. 3’üncü ve 4’üncü gün iyiyken, hatta eve bile gidecek kadar iyiyken, bir süre sonra tekrardan nefes darlığı yaşadı ve bize geldi. Bu süreçte başka bir tedavi sürecine başladık ancak çok hızla ilerledi nefes darlığı. Biz de hızla yoğun bakım ekibinden yardım istedik. Hızla entübe ettiler ve yoğun bakım süreci yaşandı. Sonra yavaş yavaş normal soluğa geçme denemeleri yapıldı ve normal soluğa geçtikten sonra emin olalım diye Yılmaz hocamızı 24-36 saat daha konuk ettik. Bütün gün lig maçlarını izledi yoğun bakımda. Sonrasında takibini sağladık. Her geçen gün hem kan hem solunum değerleri daha iyiye gitti. Biraz yorgun olduğu için tekerlekli sandalyeyle geldi. Toparlayarak çok kısa süre içerisinde dönecektir. Bu arada kontrolümüzde kalacak. Kısa bir süre içerisinde tekrar göreceğiz. Sonrasında da bu bir anı olarak kalacak.”

