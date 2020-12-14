Bu nasıl penaltı?

Beşiktaş belki bu sezon en zor deplasmanı olan Alanya'da çok kötü oynamamasına rağmen sahadan yenik ayrıldı. Nedenlerine bakacak olursak…

1) Futboldaki en etkili olan taktiklerden biri kontrataktır. Beşiktaş bu müsabakada bunu yapamadı. Aboubakar, Larin ve Ghezzal, istedikleri boş alanları bulamadı. Atiba da rakip savunma ile kaleci arasına derin ve etkili koşular yapamadı. Bunlar olunca Beşiktaş net pozisyon üretmekte çok zorlandı.

2) Siyah-beyazlıların bu müsabakada kanatları çalışmadı. Sağda Rosier ve solda Rıdvan yapmış oldukları bindirmelerle asist veya orta olarak bir türlü katkı veremeyince Beşiktaş'ın kanatları çalışamaz hale geldi.

3) Merkezden yapılan ataklarda Atiba, Dorukhan ve Josef dönen topları kazanamadıkları gibi hücuma da katkı veremedi. Atiba ile Dorukhan zaman zaman ikinci bir santrfor gibi girip ceza sahasında etkili pozisyonlar bulup gol atıyorlardı, skora katkı yapıyorlardı. Maalesef bu karşılaşmada üç futbolcu da istenileni ortaya koyamadı. Durum böyle oyunca Beşiktaş'ın hakimiyeti ve üstünlüğü skor ve oyun olarak yetersiz kaldı.

Şu eksiği de gözden kaçırmayalım: Montero ile Welinton savunmanın merkezinde hiç uyumlu değiller. Montero genç, hata yapabilir. Bu eksiğini giderirse Beşiktaş'a faydalı olacaktır. Ama Beşiktaş'ın mutlaka stoper bölgesine takviye yapması gerekir.

Sonuç olarak bazı müsabakalarda çok kötü oynayıp kazanabiliyorsunuz. Bazı maçlar var ki iyi oynayıp mağlubiyeti hak etmiyorsunuz fakat sonuçta kaybediyorsunuz.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında bunu yaşadı. Hakemin çok basit penaltısı Beşiktaş'ın sahadaki konsantrasyonunu çok düşürdü. Sonuca bu da etki etti.