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Sözcü

Ankara’da gol sesi çıkmadı

Ankaraspor ile Ümraniyespor arasında Ankara'da oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

Güncellenme: 21:52, 14/12/2020
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Ankara’da gol sesi çıkmadı

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ankaraspor evinde Ümraniyespor’u ağırladı. Mücadele 0-0 sona erdi.

Bu beraberlikle Ankaraspor’un puanı 9, Ümraniyespor’un puanı 14 oldu.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Mert Bulut

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Emre Can Atila (Ali Rıza Kılıç dk. 46), Stanojevic, Barış Zeren (Doğukan Efe dk. 80), Mbu, Umar (Erdem Çetinkaya dk. 75), Beykan Şimşek (Halil İbrahim Esen dk. 88)

Yedekler: Emre Koyuncu, Mete Çelik, Hacı Ömer Doğru, Furkan Eliaçık, Tunahan Keskin, Etame

Teknik Direktör: Mustafa Özer

BS Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Hasan Batuhan Artarslan, Gökhan Süzen, Mayi, Gomis (Okan Derici dk. 84), Akabueze, Sow (Camara dk. 75)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hüseyin Çolak, Turgut Doğan Şahin, Emirhan Çalışkan, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu,

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sarı Kartlar: Stanojevic, Mahmut Akan, Ali Ülgen (Ankaraspor), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan (BS Ümraniyespor)

ankaraspor Ümraniyespor