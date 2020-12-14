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Adana Demirspor’da gece yarısı operasyonu! Önce Ümit Özat, sonra Erkan Zengin ve Volkan Şen…

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da gece yarısı yaprak dökümü yaşandı. Giresunspor yenilgisi sonrası istifa eden teknik direktör Ümit Özat'ın ardından, yıldız futbolcular Erkan Zengin ve Volkan Şen'in kendilerine takım bulmaları istendi.

Güncellenme: 07:55, 14/12/2020
Haberler Futbol
Adana Demirspor’da gece yarısı operasyonu! Önce Ümit Özat, sonra Erkan Zengin ve Volkan Şen…

TFF 1’inci Lig’in 14üncü haftasında deplasmanda Giresunspor’a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor’da hareketli saatler yaşanıyor.

Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen’e de kulüp bulmaları için izin verildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, “Erkan Zengin ve Volkan Şen’le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VEKİLİ METİN KORKMAZ DA GÖREVDEN AYRILDI

Öte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili Metin Korkmaz da görevinden ayrıldı. Metin Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

“Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim.”

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Yayınlanma Tarihi:07:52,