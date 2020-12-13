Ümit Özat gitti, Cüneyt Dumlupınar geldi

Son 3 maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak ligde 1 maç eksiğiyle 22 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Teknik Direktör Ümit Özat'ın istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Başkan Sancak, “Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan ilk açıklamadan 10 dakika sonra ise Başkan Murat Sancak, “Sabır. Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek. Bende dahil. Sadece sabır” tweet’ini attı.

CÜNEYT DUMLUPINAR GELDİ

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cüneyt Dumlupınar’ı göreve getirdiklerini duyurdu.

Murat Sancak açıklamasında, “Takımı iyi tanıyan beraber çalıştığım hoca olarak Cüneyt Dumlupınar yarın Trabzon’da takımın başında olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Devre arasına kadar Cüneyt Dumlupınar önderliğinde gidilecek. Taraftarı mutlu eder ve başarılı olursa, inşallah olacak devam ederiz” dedi.