Fenerbahçe evinde üst üste üç maç kaybediyorsa, hocası da tartışılır, takımı da… Kısa keselim, Erol Bulut'un bu takımı kaldıramadığı ortada. İsmail Kartal ve Sergen Yalçın'dan sonra Hamza Hamzaoğlu da Bulut'u mat etti.

Yeni Malatya, Fenerbahçe maçına 4-2-4 taktiği ile çıktı. Evet yanlış okumadınız. Adem Büyük, Umut Bulut, Kubilay ve Tetteh'li hücum hattıyla. Adem sağda Gökhan'a baskı yaptı, 37 yaşındaki Umut solda Caner'e. Tetteh her hava topunu aldı, Kubilay da baskı kurdu. Skor 1-0 oldu, Fenerbahçe'ten tık yok. 2-0 oldu tık yok. 3-0 oldu tık yok. Malatyaspor maça nasıl başladıysa öyle bitirdi.

Fenerbahçe, tepki bile koyamadı ortaya. Nerede o coşku nerede o isyan ruhu! Maçın 5 dakikasında bile baskı kuramaz mı bir takım! İşte dün öyle bir Fenerbahçe vardı sahada. Kadıköy yolgeçen hanına dönmüş. Hangi büyük takım evinde üç maç kaybeder ve kaybederken de 9 gol yer.

Hafta içinde gazetecilere açıklamalar yapan Erol hoca, “Benim her maç 3-4 oyun planım var, her duruma hazırım. Bizi eleştirenler bu işten ne kadar anlıyor” diyordu. Hocam bırak 3-4 planı biz bir tanesine bile razıyız. Fenerbahçe'nin ne oynadığı belli değil hangi plandan bahsediyorsun sen. Dün Hamza Hamzaoğlu taktiksel anlamda sana ders verdi.

Birkaç söz de yere göğe sığdırılamayan sözde dünya yıldızlara. Tisserand mı yıldız. Yaptığı hataları amatör futbolcu yapmaz. İlk penaltıya ne demeli? Bazılarının Alex'le kıyasladığı Pelkas mı yıldız, F.Bahçe'yi Sivas zanneden Mert Hakan mı? Cisse mi, Thiam mı, Sinan Gümüş mü? 18 transfer yaptı bu takım, öyle bir havaya sokuldular ki sanırsın Los Galacticos ama gel gör ki hepsi fos!

Eleştiri kültürü önemlidir. Sen hatalarını görmezsen, kötüyken cambaza bak oynayıp, sürekli hakemleri hedefe koyarsan, bugün gerçekler hedefe seni koyar. Siz yine hakem konuşun.