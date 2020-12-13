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Sözcü

Sivasspor’da Ziya Erdal corona virüsü yendi

DG Sivasspor’un kaptanı Ziya Erdal’dan sevindirici haber geldi. Son korona virüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

Güncellenme: 17:12, 13/12/2020
Haberler Futbol
Sivasspor’da Ziya Erdal corona virüsü yendi

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Ziya Erdal ve yardımcı antrenör Servet Çetin hastalığı atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Erdal'ın ve yardımcı antrenör Servet Çetin'in corona virüsü atlattığını duyuran kırmızılı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Bir süredir antrenmanlara katılamayan takım kaptanımız Ziya Erdal ile yardımcı antrenörümüz Servet Çetin de çalışmalarda yer aldı” notunu ekledi.

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