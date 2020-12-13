Sergen Yalçın: Maçın kazananı VAR’dakilerin eline kalmış!

Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor’a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında büyük bir yara alan Beşiktaş’ta teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu. Siyah-beyazlıların teknik patronu, VAR ve hakem yönetimine ağır eleştiri getirdi.

VAR sistemine tepki gösteren ve penaltıda devreye girdiğini belirten Yalçın, ”İlk bölümde oyuna iyi başlamadık, rakip baskıyla başladı ve baskıdan çıkmakta zorlandık. Sonrasında baskıdan çıktık ve rakip de öyle pozisyon bulamadı pek fazla. Penaltıdan sonra VAR’daki arkadaşlar devreye girdiler sağ olsun. Penaltı mı değil mi siz bakarsınız ona. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil. Neye göre verildiği belli değil. Olacak iş değil bu yaşananlar. VAR nedeniyle futbol doğallıktan çıkıp VAR’da oturanların eline geçti. Maçı kimin kazanacağı VAR’da oturan arkadaşların eline kalmış bir şey” dedi.

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İkinci golden sonra dağıldıklarını söyleyen Sergen Yalçın, “İkinci bölüme iyi başladık, Rosier’i çıkardım, kontrolü kaybetti biraz. Atılabilir diye çekindim. İkinci yarıdaki hamleler olumlu geldi. 20-25 dakika pozisyonlarımız da var, çevirebilirdik de. İkinci gol sonrası oyundan düştük, baskımızdan sonuç çıkmadı. İyi bir sonuç almadık, yenildik, olabilir. İyi bir takıma yenildik, Alanyaspor da iyi bir takım. Rıdvan’a atılan dirsek sarı kart mı ona da bakın. Kaşı maşı dağıldı çocuğun” diye konuştu.

“MHK’YE SÖYLEYEYİM, HAKEMLER REZALET”

Sergen Yalçın’ın sözleri şöyle; “Sadece rakiplerle oynasak sorun yok ama başkalarıyla da oynuyoruz. VAR sürekli bizim maçlarda devrede, lehimize olan hiçbir şeyde devreye girmiyor. Bu şartlarda nasıl mücadele edeceğimizi düşünüyoruz içeride. Nasıl hedefi zorlayıp yarışmacı olacağımızın planınız yapıyoruz içeride konuştuğumuz hocalarımızla. Buradan Serdar Tatlı ve MHK’ye söyleyeyim, hakemler gerçekten rezalet. Biz de iyi oynamadık tamam ama rakibin kaç pozisyonu var? Rakip baskılı, koşan iyi bir takım ama ortada oyun.

Alanyaspor da çok güçlü bir takım, biz çıkar mücadele ederiz ama kiminle mücadele edeceğimizi şaşırdık. Fenerbahçe maçında bile Fenerbahçe’yi mağdur gösterdiler, inanamıyoruz biz bu hakem arkadaşlara ve olanlara.

Sürekli VAR’ın devreye girip futbolun doğasına aykırı pozisyonlarla penaltı verme maç kazandırma devrinin bitmesi lazım. Benim tavsiyem var, VAR’ı kaldırın bence. Hakemler hata yapabilirler, yanlış penaltı verebilir, ofsaytı kaçırabilir, razıyız, hata yapsınlar.

Oyunun doğallığı kalktı. Ceza sahası içinde saçma bir pozisyon, birinin eline top değiyor, eli suratına çarpıyor, hemen çağır lap diye penaltı ver. Yok öyle işler artık futbolda ya. Bu yüzden Avrupa’da, hiçbir yerde başarılı olamayız bu şekilde. Bu şekilde giderse bir yerde başarılı olamayıp ancak kendi kendimize konuşuruz.”