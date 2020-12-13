Mirallas’tan ırkçılığa tepki!

Süper Lig’in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede Gaziantep temsilcisinin Belçikalı futbolcusu Kevin Mirallas, ırkçılığa karşı önemli bir duyarlılığa imza attı.

Turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya, Paris Saint-Germain maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun ırkçı söylemlerde bulunmasını Mirallas da sahaya özel hazırlanmış bir kramponla çıkarak tepki gösterdi. Mirallas’ın kramponunda ‘Irkçılığa Hayır’ anlamına gelen, İngilizce; ‘No To Racism’ yazısı yer aldı.