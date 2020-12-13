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Sözcü

Mirallas’tan ırkçılığa tepki!

Gaziantep FK'nın başarılı futbolcusu Kevin Mirallas, Medipol Başakşehir maçında sahaya İngilizce; 'Irkçılığa Hayır' yazılı özel kramponlarla çıktı.

Güncellenme: 20:35, 13/12/2020
Haberler Futbol
Mirallas’tan ırkçılığa tepki!

Süper Lig’in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede Gaziantep temsilcisinin Belçikalı futbolcusu Kevin Mirallas, ırkçılığa karşı önemli bir duyarlılığa imza attı.

Turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya, Paris Saint-Germain maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun ırkçı söylemlerde bulunmasını Mirallas da sahaya özel hazırlanmış bir kramponla çıkarak tepki gösterdi. Mirallas’ın kramponunda ‘Irkçılığa Hayır’ anlamına gelen, İngilizce; ‘No To Racism’ yazısı yer aldı.

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