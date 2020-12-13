Michael Schumacher’in oğlu Mick’in parolası 47!

Aykut COŞKUN | Motor sporlarının zirvesi Formula 1, 2021'de üçüncü Schumacher'e ev sahipliği yapacak. Efsane pilot Michael Schumacher'in 21 yaşındaki oğlu Mick Schumacher, Haas takımının pilotu olarak şampiyonada yer alacak.

2018'de Formula 3 Avrupa şampiyonasını kazanan, geçtiğimiz hafta Formula 2'de şampiyonluğa uzanan genç pilot, babasının izinde sürdürdüğü kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkıyor.

F2 şampiyonu apoletiyle F1'de mücadele edecek Mick, kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından 7 yıldır komada olan Michael Schumacher'in başarılarını unutturmak istemiyor.

Genç sürücü gelecek yıl kullanacağı araçta babasının kazandığı 7 dünya şampiyonluğuna da göndermede bulunacak.

F3'te kullandığı 4 numarayla 7 şampiyonluğu birleştiren Mick, araç numarası için 47'yi seçti.

USTALARDAN DERS

22 Mart 1999 doğumlu Mick Schumacher'in çocukluğu pistlerde yarış araçlarının arasına geçti. Küçük yaşlardan beri babası Michael'la birlikte birçok yarışa giden Mick, amcası Ralf'in de F1 pilotu olması nedeniyle yarışçılık derslerini en iyilerden almış oldu. Babası nedeniyle çok küçük yaşta kartinge başlayan Mick'in yeteneğinden kimse şüphe duymuyor. Haas'taki performansı, üst düzey takımlara geçebilmesi için referans olacak.

ASLA PES ETME

Mick Schumacher, Formula 2 şampiyonluğunun ardından “Unutmayacağım bir an ve his. Asla pes etme! Soyadımı taşıyacak olmaktan dolayı çok mutluyum. 5 yaşımdan beri bunun için uğraşıyordum. Ayrıca ailedeki herkesin doğum günlerini de toplarsanız 47 ediyor. Kendimi daha stratejik pilotlardan biri olarak tanımlıyorum. Melbourne ve Suzuka gibi gitmediğim pistleri heyecanla bekliyorum” dedi.