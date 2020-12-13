Mehmet Büyükekşi: Hocamız Sumudica’dan memnunuz

Süper Lig’in 12’nci haftasında Gaziantep FK deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, ”Öncelikle teknik heyetimizi ve futbolcularımı kutluyorum. Çok önemli bir şeyi başardılar. Geçen senenin şampiyon takımını evinde mağlup ettiler. Zor bir maç oldu ama biz de kaliteli bir takımız. Maçtan önce oyuncularımıza bir konuşma yapmıştım. Başakşehir’i yenebilecek güçte bir takımız demiştim. Sonuç da gerçekten öyle oldu. Bizi mahcup etmediler. Diğer taraftan da ligin en çok beraber kalan takımıyız. Birçok maçta şanssızlıklar yaşadık. İki maçta son saniye golleri yedik. Yoksa şu anda daha fazla puanımız olması lazımdı. Lig uzun bir maraton. Önümüzdeki hafta evimizde Fenerbahçe ile bir maçımız var. Amacımız o maçtan da galip gelebilmek. Ligi iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Geçen sene 8’inci bitirdik. Bu sene de 8’den daha yukarılarda bir yerde olmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı

“SÖZLEŞME YAPARKEN BONUSLARI AVRUPA KUPASINA GİTME ŞEKLİNDE KOYDUK”

Avrupa kupalarına katılmak gibi bir hedef koyduklarını dile getiren Büyükekşi, ”Hedef olarak futbolcularımızla yeni sözleşme yaparken bonusları Avrupa kupasına gitme şeklinde koyduk. Takımımızda güzel bir aile havası var. Hem as oyuncularımız hem sonradan giren oyuncularımız son derece kaliteli. Giren çıkan oyuncular arasında dikkat ettiyseniz bir tepki yok tam tersi birbirlerine sarılıyorlar. Bu da güzel bir aile havası. Takımımızın bundan sonra da inşallah bu başarıyı aynı şekilde devam ettirmesini ümit ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda da önemli olan fair-play içerisinde tüm takımların birbirlerine saygı sevgiyle hareket ettiği maçlar oynamasını diliyoruz. İnşallah biz de bu futbolla güzel bir oyun seyrettiririz. Böylelikle güzel neticeler alırız” şeklinde konuştu.

“HOCAMIZDAN MEMNUNUZ”

Teknik direktör Marius Sumudica’dan memnun olduklarını ifade eden Büyükekşi, ”Hocamız son derece iyi bir hoca ve maçı yaşıyor. Maç esnasında birçok pozisyonda her zaman ayakta. Futbolcu sahada oynuyor, kendi de alanında oynuyor ve futbolcularına talimat veriyor. Birtakım sıkıntılar oluyor ama inşallah gelecek hafta sahada olacak. Futbolcuları motive etmek için elinden geleni yapıyor. Biz de hocamızdan memnunuz. Hiçbir problemimiz yok. Türk futbolunda renkli bir sima. Ligde 3-5-2 oynayan tek takımız. Bununla da futbolcularımız hocamız farklı bir hava getirdiler” diye konuştu.