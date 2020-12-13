MAÇ SONUCU | Tuzlaspor 1-0 Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Ankara Keçiörengücü'nü ilk yarıda Thuram'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 13 maçta 27 puanla haftayı lider tamamlarken, konuk takım 14 maçta 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Keçiörengücü savunmadan çıkmak isterken Gökcan araya girdi ve Mert ile çarpışarak yerde kaldı. Seken topu önünde bulan Pucko'nun ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruş yandan auta gitti.

26. dakikada Soner'in ceza alanı dışı sağ tarafından kaleye yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut kaleci Angeler'de kaldı.

44. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Gökcan'ın ara pasında ceza sahasına giren Thuram'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

46. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Pucko kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Birkan açıyı kapatarak gole izin vermedi.

58. dakikada Süleyman'ın pasında topu kontrol eden Manaj ceza sahası dışından şansını denedi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Angeler topu kontrol etti.

64. dakikada Soner'in soldan ceza sahasına çevirdiği pasta savunmanın uzaklaştıramadığı top Dodoo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Vefa

Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Temel, Murat Tuğberk Curbay

Tuzlaspor: Philip Angeler, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Tarık Tekdal, Yasin Güreler, Arif Morkaya, Aias Aosman (Vedat. dk. 61), Matej Pucko (Samet Asatekin dk. 90+2), Ahmet Yazar (Onat Kutay dk. 83), Gökcan Kaya, Thuram

Yedekler: Metin Erol, Baran Işık, Adama Sarr, Özgür Can Özcan

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dodoo dk. 61), Barış Alper Yılmaz, Burak Aydın, Uğur Utlu (İrfan dk. 67), Manaj

Yedekler: Boran Güngör, Ogün Bayrak, Dialiba, Fatih Solmaz, Ilir Mustafa, Kone

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Gol: Thuram (dk. 44) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Cem Ekinci, Muhammed Birkan, Barış (Ankara Keçiörengücü), Arif Morkaya, Aosman, Vedat (Tuzlaspor)