MAÇ SONUCU | Real Madrid 2-0 Atletico Madrid

İspanya La Liga’nın 13. haftasında Madrid derbisi oynandı. Real Madridi ile Atletico Madrid’in mücadelesinde gülen ev sahibi oldu: 2-0.

Real Madrid’in şampiyonluk yarışında yara almamak için mutlak kazanmak zorunda olduğu karşılaşmada Atletico da sezonun ilk yengisini tattı.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde turlayan iki takımın mücadelesinde 15. dakikada Casemiro gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone ikinci yarı başlangıcında 3 oyuncu değiştirdi. Ancak skora ortak olamayan Atleti, dakikalar 62’yi gösterdiğinde ise Oblak’ın kendi kalesine attığı golle maçın skoru belirlendi.

Real Madrid bu galibiyetle 12 maç sonunda 23 puana yükseldi ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Atletico Madrid ise 11 maç sonunda 26 puanda kaldı.