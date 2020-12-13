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Sözcü

MAÇ SONUCU | Boluspor 0-1 Bandırmaspor

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Bandırmaspor, Boluspor'u 83. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Güncellenme: 17:33, 13/12/2020
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MAÇ SONUCU | Boluspor 0-1 Bandırmaspor

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Bandırmaspor mücadelesinde konuk takım 1-0 galip geldi.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 13 maç sonunda 13 puanda kalırken, konuk takım 14 maç sonunda 15 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada, Boluspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Melih'in sert şutunu Zülküf kurtardı.

51'inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Tugay Kaçar'ın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

81'inci dakikada, ceza sahası içine gönderilen hava topuna yükselen kaleci Mosquera'nın Pote'ye müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

83'üncü dakikada, penaltıyı kullanan Selçuk Alibaz topu ağlara gönderdi. 0-1

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Turgut Doman xx, Cemal Alpay xx, Ali Tuna xx

Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer (Muhammed Bayır dk. 27), Ali Keten, Aykut Demir, Tugay Kaçar, Burak Asan (Alican Özfesli dk. 68), Melih Okutan, Bekir Yılmaz (Hamza Gür dk. 85), Abdullayev (Mihajlovic dk. 85), Mertan Caner Öztürk (Poepon dk. 68)

Yedekler: Ömer Alıcı, Muhammet Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya, Burak Bekaroğlu, Fatih Özkan,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Bandırmaspor: Zülküf Özer, Abdurrahim Dursun, Onur Akbay, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Landel, Serna (Anıl Başaran dk. 59), Selçuk Alibaz (Gökay Güney dk. 88), Pote (Doğan Can Davas dk. 88), Halilovic (Mahamadou Ba dk. 77), Traore

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Ali Serçek, Mert Ali Atakulu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gol: Selçuk Alibaz (dk. 83) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Aykut Demir, Bekir Yılmaz, Mosquera, Tugay Kaçar (Boluspor), Onur Akbay, Traore (Bandırmaspor)

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