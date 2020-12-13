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MAÇ SONUCU | Başakşehir 1-2 Gaziantep FK

Gaziantep FK, Şampiyonlar Ligi'nde 2 gün süren maç oynayan ve ırkçılıklı mücadele eden son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenerek yenilmezliğini 10 maça çıkardı.

Güncellenme: 21:40, 13/12/2020
Haberler Başakşehir
MAÇ SONUCU | Başakşehir 1-2 Gaziantep FK

Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Ligde 9 haftadır yenilmeyen Gaziantep ekibi, 3 haftadır galibiyete hasret olan Başakşehir karşısında 44. dakikada Mirallas ile 1-0 öne geçti.

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Dakikalar 56’yı gösterdiğinde stoper Ponck’un uzun topunu göğsünde yumuşatıp önüne indiren Crivelli, ceza sahasında şutunu çekerek durumu 1-1’e getirdi.

Hafta içerisinde olaylı PSG maçının yorgunluğunu hisseden Başakşehir, 74. dakikada Muhammet Demir’in golüne engel olamadı. Geride kalan dakikalarda ise maçtaki skor değişmedi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 11 maçta 18 puana ulaşırken, Başakşehir 12 maçla 15 puanda kaldı.

Başakşehir gelecek haftayı BAY geçecek. Gaziantep FK ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Mert, Rafael (Uğur Uçar dk. 46), Mehmet Topal, Ponck (Cemali Sertel dk. 85), Deniz, Azubuike (Mete Kaan Demir dk. 78), İrfan Can, Crivelli, Chadli (Kerim Frei dk. 78), Guldbrandsen (Guiliano dk. 55), Demba Ba

Yedekler: Volkan, Hasan Ali, Mbombo, Berkay, Mahmut

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep Futbol Kulübü: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık (Kubilay Aktaş dk. 35), Tosca, Olkowski, Güray Vural, Vetrih, Alexandru (Jefferson dk. 84), Mirallas (Kozulj dk. 67), Kenan (Dicko dk. 67), Muhammet Demir (Furkan Soyalp dk. 84)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Sousa, Enver Cenk, Mehmet Erdem Uğurlu, Ribeiro

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Mirallas (dk. 44), Muhammet Demir (dk. 74) (Gaziantep Futbol Kulübü), Crivelli (dk. 56) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Alexandru (Gaziantep Futbol Kulübü), Deniz, Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)

Başakşehir Gaziantep FK süper lig
Yayınlanma Tarihi:20:59,