Kadıköy’de karanlık bir gün daha

Fenerbahçe için karanlık bir gün daha geride kaldı dün akşam. Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez Kadıköy’de 3 maç üst üste kaybetti.

Kadıköy’de Yeni Malatyaspor ve Konyaspor gibi senin kat be kat altında bütçe ve kalitendeki iki Anadolu takımına gol atamadan 5 gol yiyip kaybediyorsun, derbi de 15 yıl sonra 4 yiyerek yeniliyorsun…

Burası Fenerbahçe, herkes şapkasını eline mi alır, önüne mi koyar bilmem ama gidişat hiç iyi değil.

Gelelim maça, Malatya temsilcisi Beşiktaş’ın yaptığını uyguladı. Kapat kanatları, önde baskı kur. Fenerbahçe zaten başka oyun planı olmadığı için topu senin yarı sahana taşıyamasın! Erol Bulut hafta içinde “3-4 oyun planım” var demişti! Valla kusurabakma hocam, senin 12 haftada gördüğümüz tek oyun planın var. Bu oyun planını da İsmail Kartal, Sergen Yalçın ve Hamza Hamzaoğlu nasıl çözdüğünü göstererek, taktik dersi verdi.

Fenerbahçe geride kalan iki sezonda, çok daha kötü kadro kalitesiyle ve lige erken havlu atmasına rağmen, birçok maçı mücadelesiyle çevirdi. Fenerbahçeliler her şeyi kabullenir ama mücadele etmemeyi kabul edemez. Teknik heyetinden, futbolcusuna kadar Fenerbahçe mücadele etmiyor. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 2-0 geride giderken, herkes “Fenerbahçe ikinci yarıya agresif başlar” düşüncesindeydi. Ama soyunma odasındaki konuşmalar işe yaramamış ki futbolcular, ilk yarıdan farksız bir ruh haliyle sahaya döndü.

Ligde şu anda Galatasaray’la Başakşehir’i bir kenara bırakıyorum, hemen hemen her takım yeni oyunculardan kurulu. Ama hiçbiri çıkıp Fenerbahçe kadar zamana ihtiyacımız var demiyor! Bir de Fenerbahçe’nin yeni transferlerinin büyük bir bölümü ligi bilen isimler. Verilecek zaman kalmadı artık.

Ben her zaman teknik direktör istikrarından yanayım. Ama görünen köy de kılavuz istemez, çanlar artık Erol Bulut için çalıyor. Sorunlar bugüne kadar hoca değiştirmekle çözülmedi, Aykut Kocaman, Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar… Ayrılıklarla sorun çözüldü mü, çözülmedi. Demekki başka çözümler üretmek gerekir…