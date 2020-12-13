Fuat Çapa corona virüsüne yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kulübün resmi Twitter hesabından teknik direktör Fuat Çapa’nın corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Kasımpaşa’nın gelecek hafta Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada Çapa, takımının başında olamayacak.

İstanbul ekibinin yaptığı açıklama şu şekilde;

“Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde Teknik Direktörümüz Fuat Çapa’da pozitif bulguya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan Çapa’nın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Teknik direktörümüz Fuat Çapa’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa zamanda sağlığına kavuşmasına temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”