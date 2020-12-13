Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak altın madalya kazandı

Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, başarısını verdiği selamla Türk askerine hediye etti.

Podyumda kendisine özel hareketleri sergileyen Arıcan, jüriden 15 bin 100 puan alarak altın madalyaya uzandı. Aynı branşta Ukraynalı atlet Petro Pakhniuk 2’nci olarak gümüş, Litvanyalı Robert Tvorogal ise 3’üncü olarak bronz madalya kazandı. Madalya töreninde Türk Bayrağı ile foto muhabirlerine poz veren Arıcan, şampiyonluğunu asker selamı vererek askerlere hediye etti.

Öte yandan Arıcan, kulplu beygirde de Avrupa 3’üncüsü ünvanı ile bronz madalyaya uzandı.

Bu sefer altın madalya! Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası paralel bar aletinde altın madalyanın sahibi oldu Tebrikler Ferhat#GöztepeCimnastik pic.twitter.com/CLK0kHeDwK — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 13, 2020

İBRAHİM ÇOLAK’TAN ALTIN GELDİ

Dünya şampiyonu milli cimnastikçimiz İbrahim Çolak Mersin'de süren Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak Şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde etti.

ARTİSTİK CİMNASTİKDE İLKLER YAŞANIYOR

12 Aralık'ta artistik Cimnastik Milli Takımı'nı finalde, tecrübeli sporcu Ümit Şamiloğlu ile Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal temsil etmiş ve Türkiye Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası takım finallerinde 2'nci olarak Avrupa'da ilk kez gümüş madalya kazanmıştı. Bugün de Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisinde milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazanmıştı.

Avrupa şampiyonu olan İbrahim Çolak'la birlikte Türkiye ilk kez Avrupa'da 3 madalya kazanmış oldu.