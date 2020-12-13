Fenerbahçe’nin Mesut Özil rüyası gerçek mi oluyor? Maaşı Ali Koç ve Acun Ilıcalı’dan…

Ali GÜLEN /FRANKFURT | İngiltere’nin Arsenal takımında forma şansı bulamayan ve yıllık 20 milyon Euro'luk maaşıyla sorun olan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in, Fenerbahçe'ye gelmesi için engellerin aşıldığı belirtiliyor.

Alman Bild Gazetesi, konuyu spor sayfalarının manşetine taşıdı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu'nun, “Yüzde 90 ihtimalle Mesut Özil, lig arasından sonra bizimle olacak” dediğini yazdı. Özil'e, Fenerbahçe'nin dışında Washington'dan DC United'in talip olduğu belirtiliyor.

Pazarlıkların Özil'in danışmanı Muzzi Özcan aracılığıyla yürütüldüğü ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile defalarca görüşüldüğü belirtildi. 2021 yaz ayında Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Özil'le ilgili en büyük problemin yüksek maaşı olduğu vurgulanırken, bunu karşılamak için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile medya dünyasının patronlarından Acun Ilıcalı'nın, ellerini ceplerine atacağı ve aylığın büyük kısmını ödeyeceği belirtiliyor.

Mesut Özil'in, Fenerbahçe‘deki yıllık maaşının ise 10 milyon Euro olacağı söyleniyor. Başkan Ali Koç, daha önceki açıklamalarında, “Mesut Özil bir Fenerbahçe taraftarı. Ama şu anda Fenerbahçe onun bedelini finansal olarak karşılayamaz. Bu güzel bir rüya ve bu gerçekleşirse de süper olur” demişti.

FENER'E 10 NUMARA LAZIM

Acun Ilıcalı ise Mesut Özil'e oldukça yakın. Hem Mesut'un düğününe katılmış hem de onu villasına davet etmişti. Alman futbol otoriteleri, kariyeri düşüşte olan Mesut Özil'in, gerçek bir 10 numara arayan Fenerbahçe ile yeniden bir diriliş yaşayabileceğine inanıyor.

ALİ KOÇ ‘ZOR BİR RÜYA’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Elden oyuncu çıkarmazsak devre arasında transfer yapacak bir durumumuz yok. Bazı noktalara transfer ihtiyacımız var. Mesut Özil, Fener Ol’dan beri gündeme geliyor. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçelidir. Sezon başında da gündeme gelmişti. Fenerbahçe’nin Özil’i transferinin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya.”