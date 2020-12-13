Erzurumspor galibiyeti unuttu, Gençlerbirliği hayata döndü: 0-1

Süper Lig 12. haftasında alt sıraların iki takımı BB Erzurumspor ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta iki ekip de yakaladıkları fırsatları gole çevirmekte başarılı olamadı. Ancak dakikalar 81’i gösterdiğinde BB Erzurumspor kalecisi Fabien Farnolle’den seken topu takip eden Sefa Yılmaz topu ağlara göndererek Gençlerbirliği’ni 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip BB Erzurumspor 90. dakikada Ibrahim Sissoko ile beraberlik golünü buldu ancak, ‘VAR’ kontrolünde pozisyonun öncesinde elle müdahale olduğu tespit edilince gol iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, bir maçı eksik Başkent ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 11 yaptı. Geçtiğimiz hafta lider Alanyaspor’a ilk mağlubiyetini tattıran Gençlerbirliği, Şubat 2020’den beri ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde ederek nefes aldı.

Bu sonuçla, Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde üst üste üçüncü maçını da kaybeden Erzurumspor’un 3 puan hasreti 9 maça çıkarken, Erzurum ekibi bu sezon kendi evinde henüz galibiyetle tanışamadı ve 9 puanda kaldı.