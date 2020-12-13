Erzurumspor galibiyeti unuttu, Gençlerbirliği hayata döndü: 0-1

Süper Lig 12. haftasında alt sıraların iki takımı BB Erzurumspor ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta iki ekip de yakaladıkları fırsatları gole çevirmekte başarılı olamadı. Ancak dakikalar 81’i gösterdiğinde BB Erzurumspor kalecisi Fabien Farnolle’den seken topu takip eden Sefa Yılmaz topu ağlara göndererek Gençlerbirliği’ni 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi ekip BB Erzurumspor 90. dakikada Ibrahim Sissoko ile beraberlik golünü buldu ancak, ‘VAR’ kontrolünde pozisyonun öncesinde elle müdahale olduğu tespit edilince gol iptal edildi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, bir maçı eksik Başkent ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 11 yaptı. Geçtiğimiz hafta lider Alanyaspor’a ilk mağlubiyetini tattıran Gençlerbirliği, Şubat 2020’den beri ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde ederek nefes aldı.
Bu sonuçla, Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde üst üste üçüncü maçını da kaybeden Erzurumspor’un 3 puan hasreti 9 maça çıkarken, Erzurum ekibi bu sezon kendi evinde henüz galibiyetle tanışamadı ve 9 puanda kaldı.
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 15. dakikada Gomes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Novikovas, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten dışarı çıktı.
- 17. dakikada top buluşan Emrah Başsan, ceza sahası dışından şansını denedi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
- 28. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Furman’ın ortasında topla buluşan Robert, vuruşunu yaptı ancak kaleci Farnolle bu pozisyonda gole izin vermedi.
- 41. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Mina kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarla az farklı auta gitti.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdi ancak bu pozisyonda Nordfeldt gole izin vermedi.
- 81. dakikada kullanılan serbest vuruşta Bogdan Stancu direkt kaleye gönderdi, kaleci Farnolle’den dönen topu Sefa Yılmaz tamamlayarak takımını öne geçiren isim oldu. 0-1
- 89. dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sissoko’nun sert şutunda top filelere giderken VAR uyarısı sonrasında hakem Sadiku’nun elle müdahale ettiğini belirterek golü geçersiz kıldı.