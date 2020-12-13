Diego Maradona’nın bilinmeyen çocukları milyonları için savaşıyor

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona’nın tahmini olarak 40 milyon Dolar’ı bulan mirasının paylaşılması için büyük bir yarış başladı.

Ancak Diego Maradona’nın mirasçısı olmanın dezavantajları da ortaya çıkmaya başladı çünkü, konuyla ilgili olarak birçok insan sıraya girmiş durumda.

Söylentilere göre yaşamı boyunca 8 bin kadınla birlikte olan ve karmaşık aşk hayatıyla ün kazanan Maradona’nın, Arjantin’de 4 ve İtalya’da 1 olmak üzere toplamda 5 çocuğunun babalığını resmen kabul etmişti. Ve bunların hepsi şimdi Buenos Aires mahkemelerine miras davası açtı.

Ancak resmi çocuklarının yanı sıra Maradona’nın çocuğu olduğunu iddia eden en az 6 kişi de mirastan pay almak için ortaya çıktı. Daha şimdiden bir futbol takımı kuracak sayıya ulaşılmış olsa da, ilerleyen günlerde bu sayının daha da artması bekleniyor.

DAVACILAR SIRALANDI

Ayrıca, en az üç eski sevgilisi ve dört kız kardeşi, onlara borçlu olduğunu iddia eden diğer oyuncular ve menajerler de dahil olmak üzere iş ilişkisi içinde olduğu çok sayıda davacı var.

Öte yandan Maradona’nın eski avukatı Mauricio Dalessandro, herhangi bir babalık iddiasının DNA kanıtı gerektireceğini söyledi.

DÜNYALARI KAZANMIŞTI

1990’larda İtalyan kulübü Napoli ile geçirdiği altın çağında yaklaşık 2,5 milyon Sterlin kazanan Maradona inanılmaz derecede zengin bir sporcuydu. Puma, Coca-Cola ve Hublot saatleri gibi markalarla yaptığı anlaşmaların yanı sıra reklam anlaşmalarından milyonlarca Sterlin aldı.

İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Beyaz Rusya ve Meksika gibi ülkelerde futbol oynayıp hocalık yapan Maradona’nın varlıklarının çoğu dünyanın dört bir yanına dağıldı. Avukatların tespit ettiğine göre, şu ana kadar Arjantin’de beş mülk, lüks mücevherler, bir Rolls-Royce Silve Ghost ve yaklaşık 140 bin Sterlin değerinde BMW i8’i var.

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KÜBA’DA DÖRT ÇOCUK DAHA

Yasal kaynaklar, aile üyelerini temsil eden avukatların birkaç yıl sürecek duruşmalara hazırlanması gerektiğini söyledi. Maradona’nın beş resmi çocuğunun yanı sıra, Küba’da da dört çocuğu olduğu söyleniyor. Arjantinli efsane, Küba’da yıllarca uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle bir rehabilitasyon kliniğinde tedavi gördü.

Ayrıca Buenos Aires’teki mahkemelerden alınan bilgiye göre, 12. çocuğun da ortaya çıktığı ve muhtemelen bu sayının artacağı söyleniyor.

GERÇEKTE NE KADAR MÜLKÜ VAR?

Diğer önemli soru, Maradona’nın mülkünün gerçekte ne kadar olduğu. Forbes dergisinin daha önceki tahminleri, 40 milyon Dolar’a yakın bir varlığı olduğunu ortaya koyarken, Maradona’nın kaotik yaşam tarzı ve vergi kaçırma geçmişi düşünüldüğünde bunun daha az bir rakam olacağı tahmin ediliyor.

2005 yılında İtalyan hükümeti, Napoli döneminden kalan ödenmemiş vergiler nedeniyle 32 milyon Sterlin borcu olduğunu öne sürdü. Ölümünden önce, Arjantin’deki hukuk mahkemelerinde yaklaşık 60 davayla boğuşuyordu. Bunların çoğu, röportajlarda yaptığı sert yorumlardan kaynaklanan hakaret davaları.

Bunun sonucunda, BBC’nin aktardığı tahmine göre, tüm borçları hesaba katıldığında mülkiyetinin 500 bin Sterlin’den az olacağı düşünülüyor.