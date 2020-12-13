CANLI YAYIN | Alanyaspor 0-0 Beşiktaş (ilk yarı oynanıyor)

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçını canlı olarak SKOR’dan takip edebilirsiniz…

Süper Lig’de 12. haftanın en önemli maçında lider Alanyaspor ile ligin formda takımı Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki maçtır kaybeden Alanyaspor kazanarak kötü gidişini durdurmak istiyor.

Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir’i 3-2, Fenerbahçe’yi 4-3 ve Kasımpaşa’yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor. Süper Lig’de 7 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise zirvede bulunuyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM (Sayfayı yenilemek için tıklayın.)

Alanya’da maç Beşiktaş’ın vuruşuyla başladı. Alanyaspor 4-2-3-1, Beşiktaş 4-1-4-1 dizilişiyle sahada.

7′ Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Atiba kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

İŞTE İLK 11’LER:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Berkan, Siopis, Bakasetas, Davison, Bareiro, Babacar

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Alanyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

13 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Alanyaspor’da corona virüsü tedavisi süren Efecan’ın yanı sıra Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Salih Uçan ise cezası sebebiyle Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic, kadroda yok.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR’A KARŞI ÜSTÜN

Beşiktaş’ın Süper Lig’de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 maçın 7’sini siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti. Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu.

2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş geçen sezon ise evinde rakibine 2-0 üstünlük kurarken, ligin ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmadan da 2-1 üstünlükle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 8 maçta rakibine 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.