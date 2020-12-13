Çağdaş Atan’dan basın mensuplarına sitem! ‘Gelmenize ne gerek vardı’

Süper Lig’de Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Alanyaspor’da maç sonu basın toplantısında ilginç bir olay yaşandı. Akdeniz ekibinin formda hocası Çağdaş Atan mücadelenin ardından katıldığı basın toplantısında galibiyeti değerlendirdi. Toplantının son bölümünde basın mensuplarından soru bekleyen Atan, medya mensuplarından herhangi bir karşılık alamayınca bir hayli şaşırdı.

Kendisine soru yöneltilmemesine tepki gösteren Süper Lig’in liderlik koltuğunda oturan hoca ”Soru yok mu arkadaşlar?” diyerek şaşkınlığını ortaya koydu ve ”O zaman gelmenize ne gerek vardı” sözleriyle toplantı odasını terk etti.

İLGİLİ HABER Sergen Yalçın: Maçın kazananı VAR`dakilerin eline kalmış!

‘3 MAÇ OYNAMAK KOLAY DEĞİL’

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ”Öncelikle Beşiktaş gerçekten iyi bir takım. Şampiyonluğun favorilerinden bir takım. İlk yarı planladığımız istediğimiz her şeyi yaptık. Rakibi birinci bölgeden kolay çıkartmadık. İkinci bölgeyi geçip üzerimize gelmelerine izin vermedik. İyi pozisyonlar yakaladık. Çok özverili oynadık. Golü de bulduk. Tabii bu hafta 3 maç oynadık. Rotasyonumuz da biraz dardı sakat ve hasta oyunculardan dolayı. Ama oyuncularım 15 dakikalık bölümden sonra tekrardan oyunu elimize aldığımızı düşünüyoruz. Rakip kaleye gitmeye devam ettik. 2-0 olduktan sonra tam maç bitti derken kırmız kart bizi son 10 dakikayı sıkıntılı geçirtti. Onun dışında ilk yarıda önde baskı biliyorsunuz top bizdeyken 4-3-3 oynamayı tercih ediyoruz ama top rakipteyken bugün 3-4-1-2 pres yapmayı düşündük ve bunda başarılı olduk. Rakibin iki iyi ayaklı stoperine oyunu kurdurtmadık. Josef’i de topla orta sahada buluşturtmadık. Oyun planladığımız gibi gitti. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. 3 maç oynamak kolay değil. 2 mağlubiyetten sonra reaksiyon vermek de kolay değildi. Bunu yaptığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde önem verdiğimiz bir kupa maçı var. Ve lig devam ediyor. Bugün bu galibiyetin tadını oyuncularım çıkarabilirler. Yarın hemen çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çağdaş Atan, açıklamalarının ardından basın toplantısını takip eden medya mensuplarının soru yöneltmemesine tepki göstererek, “O zaman gelmemize ne gerek var” ifadelerini kullanarak sözlerine son noktayı koydu.

İLGİLİ HABER Alanyaspor 2-1 Beşiktaş (Süper Lig 12`inci hafta)