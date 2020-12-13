Çağdaş Atan: “Önce G.Saray şimdi de Beşiktaş”

Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş’ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ı yendikleri için mutlu olduğunu ifade eden Çağdaş Atan, “Büyük takımı İstanbul’da yenmemiştik, Galatasaray’ı yendik. Yerel derbide Antalyaspor’u ilk defa yendik. İlkleri yaptığımız için mutluyuz. Beşiktaş güçlü takım, favorilerden biri” dedi.

Alanyasporlu futbolcuların dimdik durduğunun altını çizen Atan, “Oyun planladığımız gibi gitti. Topa sahip olduk, pozisyonlara girdik. Bir tane tesadüfen Ghezzal’a pozisyon verdik. İlk yarı müthiştik. İkinci yarıda sahanın elverişsiz olması, oyuncuların hata yapmaktan korkması, Beşiktaş’ın risk alarak oynaması ve N’koudou’nun oynaması bizi zorladı. İlk 15 dakikadan sonra iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarıda fiziksel düşüşü, bu hafta 3. maçı oynamamıza bağlayabiliriz. Oyuncularım dimdik durdu. Çok özverili oynadılar” şeklinde konuştu.

‘KOVİD İŞLEYİŞİ BOZUYOR’

Büyük hayaller kurmaları için bir engel olmadığını dile getiren Atan, “Benim oyuncularıma ilk toplantıda, bu çalışmaları yaptırınca oyuncularımın yüzündeki ifadeyi gördüm. Ceza sahasından çıkarmama oyununu gösterdim. Bunun gerçekleşebileceğini düşünmüyorlardı. Ben hayal kurmayı bırakmayın dedim. Nerede oluruz, nerede bitiririz bilemiyorum. Sakatlık, kovid oluyor, işleyiş bozuluyor. Tayfur 2 haftadır yoktu. Şimdi Efecan kovid, önemli oyuncumuz. Bu bizi yoruyor, çünkü rotasyonumuz dar. Devre arasına kadar böyle gidersek daha büyük hayaller kurabiliriz” dedi.

Sergen Yalçın’a da başarılar dileyen Atan, “Sahanın içinde kalmayı tercih ediyorum. Hakemlerle konuşmuyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş’a ve Sergen Hocaya sonsuz başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.