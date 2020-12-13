Borussia Dortmund Lucien Favre’nin görevine son verdi

Almanya Bundesliga’nın 11. haftasında Stuttgart’a 5-1 mağlup olan Borussia Dortmund’da teknik direktör Lucien Favre koltuğundan oldu.

Ligde şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen Sarı-Siyahlılar, son 5 maçta sadece Zenit’i mağlup edebilen Favre ile yolları ayırma kararı aldı. Resmi internet sitesinden ayrılığı duyuran Alman kulübü Favre ve yardımcısı Manfred Stefes’in yönetim kararıyla gönderildiği açıklandı.

YARDIMCI ANTRENÖR TERZİC GETİRİLDİ

Yönetimin sabrını taşıran son maç, 5-1’lik Stuttgart yenilgisi oldu. Dortmund’da takımın başına sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Edin Terzic geçti.

Hırvat antrenör Edin Terzic, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş’ta Slaven Bilic’in yardımcılığını yaptı. Genç teknik adam 2018’den beri Dortmund’da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.