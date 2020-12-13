Beşiktaş’tan LED Tribün uygulaması! Türkiye’de ilk…

Beşiktaş’ın ‘Vodafone Park LED Tribün’ projesi, Süper Lig'in 13. haftasında, 20 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Bş. Bld. Erzurumspor ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçta ilk kez uygulanacak.

Bş. Bld. Erzurumspor maçının LED Tribün biletleri, bugün saat 18.00'de bilet.bjk.com.tr adresinde satışa sunulacak.

Haydi Beşiktaşlı, Vodafone Park'taki LED Tribün'de Yerini Al! — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 13, 2020

Fotoğraflar ne kadar süre ekranda kalacak?

Vodafone Park LED Tribün biletleri, 1 dakika, 2 dakika ve 3 dakika seçenekleriyle satışa sunulacak. LED ekranlardaki fotoğraflar, 15 saniyede bir yenilecek. 1 dakikalık bilet satın alan taraftarların fotoğrafları 4 kez, iki dakikalık bilet satın alan taraftarların fotoğrafları 8 kez, 3 dakikalık bilet satın alan taraftarların fotoğrafları ise maç boyunca 12 kez yayınlanmış olacak.

Fotoğrafımın arkadaşımla yan yana olacak şekilde yayınlanmasını istiyorum, mümkün mü?

Evet mümkün. Vodafone Park LED Tribün bileti satın alma işlemininiz onaylandıktan sonra tarafınıza bildirilecek referans kodunu arkadaşınıza iletebilirsiniz. Referans kodu ilettiğiniz arkadaşınız, kendisi için yapacağı bilet satın alma işlemi sırasında ilgili alana referans kodunu eklemesi halinde fotoğraflarınız yan yana olacak şekilde yayınlanacak.

Bir kişi en fazla kaç adet bilet satın alabilir?

Bir kişi, kendisi veya sevdikleri için en fazla üç adet bilet satın alabilir.

Nasıl bilet satın alabilirim?

Dev ekranlardan oluşan Vodafone Park LED Tribün'de kendisinin veya sevdiklerinin fotoğraflarının yayınlanmasını isteyen taraftarlarımız, biletlerini bilet.bjk.com.tr resmi bilet satış portalından satın alabilirler.

Bilet satın aldım, nasıl fotoğraf yükleyeceğim?

Bilet satın alma işleminiz onaylandıktan sonra tarafınıza bildirilecek e-mail adresine Vodafone Park LED Tribün'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafınızı gönderebilirsiniz. Beşiktaş formalı fotoğrafınız görsel bütünlük sağlayacaktır.

Vodafone Park LED Ekran Bilet Fiyatları

1 Dakika: 99TL

99TL 2 Dakika: 179TL

179TL 3 Dakika: 259TL

Önemli Notlar:

Her LED ekran sadece bir kişilik olduğundan, birden fazla kişinin yer aldığı fotoğraflar yayınlanmayacaktır.

Herhangi bir görüş veya ideolojiyi çağrıştırabilecek simge veya simgelerin bulunduğu fotoğraflar ile genel ahlak kurallarına aykırı olduğu tespit edilen fotoğraflar, kabul edilmeyecektir.

Vodafone Park LED Tribün'den bilet satın almış olmak, stadyuma giriş hakkı sağlamaz.