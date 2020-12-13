Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda gençlerden 4 madalya

Mersin’de Olimpik Cimnastik Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın son gününde, gençler kategorisindeki sporcular, alet finallerine çıktı. Finallerde yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında sporcular ter döktü. Milli sporcularımız Bora Tarhan, yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde madalya için yarıştı.

Sporcularımızdan Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde topladığı 12 bin 933 puanla Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı. Kılıçer, paralel bar aletinde de 13 bin 266 puanla üçüncü basamağa çıkarak bronz madalya kazandı.

Diğer sporcumuz Bora Tarhan ise halka aletinde 13 bin puan alarak Avrupa üçüncüsü olup, bronz madalya elde etti. Tarhan, atlama masasında da 14 bin 016 puanla üçüncülük kürsüsüne çıkarak ikinci bronz madalyasını boynuna taktı.

Türkiye, şampiyonanın gençler kategorisi alet finallerinde 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

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Finallerde alınan sonuçların ardından sıralama şöyle oluştu: