Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda tarihi başarı: Altın Adamlar

Devrim DEMİREL / SÖZCÜ – Türkiye, Mersin’de ev sahipliği yaptığı Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nı 2 altın, 1 bronz, 3 madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Takım finallerinde gümüş madalya kazanan milli sporcularımız dün bireysel finallerde yarıştı. Kulplu beygirde Ferhat Arıcan 3. sırayı aldı ve ilk madalyamızı kazandırdı.

Halkada dünya şampiyonu İbrahim Çolak, harika bir seriyle altına uzandı; Abdelrahman Elgamal 4. oldu. Paralel barda Ferhat Arıcan, kendisinin ilk, Türkiye’nin ikinci altınını getirdi; madalyaları da ikiledi. İbrahim Çolak 4. sırayı aldı.

Organizasyon boyunca sakatlık sıkıntısı çeken Abdelrahman Elgamal, barfikste kürsü göremedi ve 4. oldu. Ahmet Önder ise 8. sırayı aldı. Yer hareketlerinde Ahmet Önder 4. oldu. Atlama masasında Ferhat Arıcan 6., Ahmet Önder 8. sırayı aldı. Türkiye, artistik cimnastikte ilk kez bir Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya gördü.

KULPLU BEYGİR

1. Matvei Petrov Arnavutluk 14.566

2. Filip Ude Hırvatistan 14.533

3. Ferhat Arıcan TÜRKİYE 14.433

HALKA

1. İbrahim Çolak TÜRKİYE 15.000

2. Vinzenz Hoeck Avusturya 14.800

3. İgor Radivilov Ukrayna 14.766

PARALEL BAR

1. Ferhat Arıcan TÜRKİYE 15.100

2. Petro Pakhniuk Ukrayna 14.766

3. Robert Tvorogal Litvanya 14.500

İbrahim Çolak 2018’de halkada Avrupa ikincisi, Ferhat Arıcan 2019’da paralelde Avrupa ikincisi olmuştu. Bu sporcularımız ilk kez altın alırken Türkiye de artistik cimnastikte ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Avrupa Şampiyonaları Madalyalarımız

YIL SPORCU STİL DİSİPLİN DERECE

2008 Ümit Şamiloğlu Artistik Barfiks Bronz

2018 İbrahim Çolak Artistik Halka Gümüş

2019 Ferhat Arıcan Artistik Paralel Bronz

2020 Kadın Milli Takım Ritmik Grup Altın

2020 İbrahim Çolak Artistik Halka Altın

2020 Ferhat Arıcan Artistik Kulplu beygir Bronz

2020 Ferhat Arıcan Artistik Paralel Altın

GENÇLERDEN 1 GÜMÜŞ 3 BRONZ

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda gençler kategorisinde Türkiye, 1 gümüş 3 bronz, toplam 4 madalya kazandı. Mert Efe Kılıçer barfikste ikinci; paralel barda üçüncü oldu. Bora Tarhan ise halkada ve atlama masasında üçüncülüğü elde etti.