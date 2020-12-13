Ajax’ın yıldızı Quincy Promes bıçaklı saldırı iddiasıyla gözaltına alındı

Hollanda basınında yer alan bir haber, futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Ajax futbolcusu Quincy Promes’in, Temmuz ayında ailesinden birini bıçakladığı iddia edildi.

De Telegraaf’taki habere göre; bu sabah polis tarafından gözaltına alınan Promes, yapılan suçlama nedeniyle 4 yıl hapis cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya. Şu anda polis nezaretinde olan 28 yaşındaki Hollandalı futbolcunun en az 3 gün gözaltında kalması bekleniyor. Ancak Promes’in vereceği ifadeye göre bu süre uzayabilir.

Temmuz ayında Hollanda’nın Abcoude kasabasında aile partisine katılan Promes’in, bir aile üyesiyle bilinmeyen bir sebeple tartışmaya girdiği ve olayın bıçaklamaya kadar ileri gittiği iddia ediliyor.

Ajax-aanvaller Quincy Promes is vanochtend door de politie gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een ernstige steekpartij. https://t.co/rV67SU1wTR — Telesport Voetbal (@televoetbal) December 13, 2020

Bıçaklı saldırı sonrası ağır şekilde yaralanan kişinin hayatını araya giren kişilerin kurtardığı söylenirken, saldırıya uğrayan mağdurun 1 ay önce polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Promes’in neden daha önce gözaltına alınmadığı sorusu yanıtsız kalırken, polis kaynakları şikayetin ardından soruşturma başlatıldığı ve bu sabah gözaltına alma kararı verildiğini belirtti.

Bir gün önce PEC Zwolle maçında 90 dakika forma giyen Promes, takımının 4-0 kazandığı maçta bir de gol attı. 2019 yılında Sevilla’dan 15 milyon Euro’ya transfer edilen yıldız futbolcu, Spartak Moskova, Go Ahead Eagles ve Twente formaları giydi. Promes, ilk kez 2014’te Hollanda Milli Takımı için sahaya çıkmıştı.