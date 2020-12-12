Umut Bulut: Fenerbahçe’ye karşı ayrı bir motivasyonum yok

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 yenen Yeni Malatyaspor’da tecrübeli futbolcu Umut Bulut, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. 490. maçına çıkarak lig tarihinde en çok forma giyen 3. futbolcu olan Umut, “Uzun yıllardır Süper Lig’de oynuyorum. Gurur verici bir şey. Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum” dedi.

Takımının 2. golünü atan Umut Bulu, “Sürekli üstüne koyan bir Yeni Malatyaspor var. Geçen hafta da Başakşehir’e karşı çok iyi mücadele ettik. Oyun yapımız, hırsımız üzerine koyarak devam ediyor. Bugün de bunu galibiyetle perçinledik. Bu galibiyet hem gücümüzü gösterdi hem de neler yapabileceğimizi… Enteresandır, her sene öyle bir anda Fenerbahçe ile oynuyorum ki gol atmam gereken bir maç oluyor. Fenerbahçe’ye karşı ayrı bir konsantrasyonum ve motivasyonum yok. Takımımın kazanması için elimden geleni yaptım” dedi.