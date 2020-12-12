Sergen Yalçın’dan yeni yılda yeni kararlar: Hasic gidiyor, Boyd dönüyor

Beşiktaş’ta sezon başında Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte kadroya alınmayan Tyler Boyd yeniden formasına kavuşacak.

Yabancı kontenjanına takıldığı için sezon başında lisansı askıya alınan ABD'li kanat oyuncusu, yönetim ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ortak kararı doğrultusunda gelecek ayki ara transfer dönemiyle birlikte tekrardan kadroya dahil edilecek.

25 yaşındaki ABD'li futbolcu, Ajdin Hasic'in yerine 14. yabancı oyuncu olarak yer alacak.

SADECE 168 DAKİKA

Siyah-beyazlılarda sezon başında büyük ümitlerle yabancı kontenjanına dahil edilen Ajdin Hasic ise bir Anadolu kulübüne kiralanacak. Sakatlıklardan yakasını kurtaramayan 18 yaşındaki Boşnak futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon sadece 168 dakika görev aldı. Hasic, geçen sezonu TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmişti.

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