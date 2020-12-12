MAÇ SONUCU | Balıkesirspor 2-2 Eskişehirspor

TFF. 1 Lig'in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Eskişehirspor’u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle bitti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 12 maç sonunda 15 puana, konuk takım ise 14 maç sonunda 2 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ekrem'den seken topu defans uzaklaştırdı.

21. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sağ kanattan Sanday Alimi'nin sert sutu Abdülhamit'e çarparak ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada Ezeh'in ceza sahası içine ortaladığı topu alan İsmail Yüksek, Sezgin tarafından düşürülünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mrsic topu filelere gönderdi. 1-1

43. dakikada orta sahada kaptığı topla hızla Eskişehirspor ceza sahasına giren Fransic Ezeh kaleci Ekrem'i çalımlayarak topu boş kaleye yolladı. 2-1

73. dakikada gelişen Sunday Alimi’nin şutu Balıkesirspor defansından döndü. Dönen topu Furgan Polat yaklaşık 20 metreden attığı sert şut ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Emrah Ünal, Furkan Ürün

Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Abdülhamit Yıldız, Abraham Nwankwo, Doğa İşeri, Uğur Aygören (Ayberk Kaygusuz dk. 88), İsmail Yüksek, Mrsic (Foxi Kethevoama dk. 88), Cumali Bişi, Oğuzhan Aynaoğlu (Anıl Taşdemir dk. 33), Mahatma Otoo (Celal Emir Dede dk. 79), Ezeh

Yedekler: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Dersim Şahan Kaynak

Teknik Sorumlu: Cihat Arslan

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçaslan, Sezgin Çoşkun, Furgan Polat (Bedirhan Akçay dk. 90+2), Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil Öner (Kaan Gül dk. 46), Sunday Alımi, Tolga Yakut (Buğra Çağlıyan dk. 60), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Hamed Abodun Sholaja (Talha Erdoğan dk. 90+2)

Yedekler: Melih Ağa. Hasan Ulaş Uygur, Alperen Kocabaş, Yiğit Utku Gök, Doğukan Ünal, Melih Nezir

Teknik sorumlu: Fahrettin Sayhan

Goller: Sunday Alimi (dk. 21), Furgan Polat (dk. 73) (Eskişehirspor), Mrsic (dk. 32 pen.), Francis Ezeh (dk. 43) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Mahatma Otoo, Antonio Mrsıc, Francis Ezeh (Balıkesirspor), Mevlüt Çelik, Sunday Alimi, Kaan Gül, Onur Bayramoğlu, Buğra Çağlayan, Hamed Abodun Sholaja (Eskişehirspor)