MAÇ SONUCU | Ankaragücü 4-3 Konyaspor

Süper Lig’in 12. haftasında Ankaragücü ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelede goller yağmur gibi yağdı! Başkent ekibi, rakibini 4-3 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Ankaragücü’nün gollerini 16. dakikada Lobjanidze, 48. dakikada Borven, 78. dakikada Paintsil ve 89. dakikada penaltıdan Emre Güral atarken, Konyaspor’un sayılarını 29. dakikada penaltıdan Uğur Demirok, 38. dakikada Milosevic ve 69. dakikada Skubic kaydetti. Öte yandan Ankaragücü’nde Bolingi, 90+7. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Ankaragücü 10 maç sonunda 5 puana ulaşırken, Konyaspor 11 maç sonunda 15 puanda kaldı.

Ankaragücü, Salı günü ligde erteleme maçında Hatayspor ile sahasında karşılaşacak. Hafta sonu ise Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Konyaspor ise gelecek hafta sahasında Sivasspor’u ağırlayacak.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Hakan Yemişken, Osman Gökhan Bilir

MKE Ankaragücü: Freidrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Pinto, Lukasik, Diousse (Ender Aygören dk. 65), Bolingi, Endri Cekici (Emre Güral dk. 77), Lobjanidze (Atila Turan dk. 90), Börven (Paintsil dk. 77)

Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Mücahit Can Akçay, Murat Sipahioğlu

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic (Alper Uludağ dk 80), Ömer Ali Şahiner (Shengelia dk. 75), Huertas (Miya dk. 85)

Yedekler: Eray Birniçan, Ahmet Yılmaz Çalık, Oğuz Kaan Güçtekin, Miya, Ali Karakaya, Emre Pehlivan, Ahmet Karademir, Şener Kaya

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Lobjanizde (dk. 15), Borven (dk. 48) Paintsil (dk. 78), Emre Güral (dk. 89 pen.) (MKE Ankaragücü), Uğur Demirok (dk. 28), Milosevic (dk. 38), Skubic (dk. 69) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Bolingi (dk. 90+7) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Diousse, Bolingi, Emre Güral, Ender Aygören (MKE Ankaragücü), Uğur Demirok, Jevtovic, Adil Demirbağ (Konyaspor)